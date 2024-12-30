كارمن بصيبص ترزق بطفلتها الأولى وتطلق عليها هذا الاسم

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن استقبالها طفلتها الأولى، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

ونشرت كارمن صورة لـ يد المولود، وكتبت: "مرحبًا بك في العالم، بيبي أندريا"، وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل جمهورها ومتابعيها.

وأعلنت الفنانة كارمن بصيبص حملها لأول مرة بشهر سبتمبر الماضي، ونشرت صورة وهي تمسك بطنها وكتبت عليها: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بـ ألمكن بعمق أكبر".

كما وجهت رسالة لطفلها قبل والدته وقالت: "إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".

وكانت أخر مشاركات الفنانة كارمن بصيبص بمسلسل "نظرة حب" بطولة الفنان باسل خياط، وعرض مطلع شهر مارس الماضي، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية حول قصة حب تولد بسبب الصدفة ويؤججها الصراع والغموض، تقع بين قمر وبحر، وتحدث بينما تغييرات كبيرة في حياتهما، تأليف رافي وهبي، إخراج حسام علي.

يذكر أن كارمن بصيبص تشارك في فيلم "حدوتة الأيام الباقية" وسط نخبة من نجوم الفن، وهم: أحمد حاتم، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، تأليف محمد صادق، إخراج محمد جمال العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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