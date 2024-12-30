أروى جودة تحتفل بالعام الجديد مع خطيبها وعائلته في سويسرا

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة أروى جودة، بانتهاء عام 2024 ودخول عام 2025، ونشرت صورا مع خطيبها وعائلته أثناء وجودها في سويسرا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وظهرت أروى جودة في الصور وهي تستمتع بوقتها مع خطيبها وعائلته، وكتبت: "من لوجانو مع الحب".

وكان الظهور الأخير للفنانة أروى جودة مع خطيبها، بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شهد حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

اقرأ أيضا:

"شالت 90% من القولون بسبب السرطان".. منة فضالي: أوحش حاجة في 2024 مرض أمي

كريم عبدالعزيز يعلق على قرار تركي آل الشيخ بتمديد مسرحية "الباشا".. ماذا قال؟



