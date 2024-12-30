إيهاب توفيق ينعى أحمد عدوية بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

حرص المطرب إيهاب توفيق على نعي المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، الذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب إيهاب توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير و القدير أحمد عدوية ، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه و يغفر له و يلهم أهله و مُحبيه الصبر و السلوان".

توفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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