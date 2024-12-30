"ابن الوز عوام".. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تبهر متابعيها بموهبتها المميزة في الرسم (صور)
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب - معتز عباس:
فاجأت لي لي، ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي متابعيها، بموهبتها المميزة في الرسم.
ونشرت لي لي مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وهي تقوم بتلوين لوحة من لوحاتها، وكتب: "سنة جديدة سعيدة يا جميلة.. أحب اللوحات".
View this post on Instagram
تفاعل المتابعين مع لي لي بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم برسوماتها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر زي ماما"، "فتاة موهوبة"، "ممتع من الناحية الجمالية"، "قمر زي مامتك النجمة الكبيرة اللي كلنا بنحبها "، "نسخة طبق الأصل من منى زكي".
يذكر أن أحمد حلمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.
اقرأ أيضا..
عصام عمر: "مايهمنيش الفيلم ياخد أهم جايزة.. المهم الجمهور يتفرج عليه"
"كلامها عن زوجها درس لكل زوج وزوجة".. رسالة مؤثرة من مي كساب لـ نشوى مصطفى
فيديو قد يعجبك: