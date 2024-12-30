عصام عمر: "مايهمنيش الفيلم ياخد أهم جايزة.. المهم الجمهور يتفرج عليه"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان عصام عمر، عن تفاصيل دوره في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، والمقرر عرضه في السينمات يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

وقال عصام، في حديثه ببرنامج "عرب وود"، إن الفيلم يحكي عن علاقة الإنسان بالحيوان، مضيفًا: "الأسكربت جامد، الفيلم بيحكي عن علاقة الإنسان بالحيوان وفي مشاعر، بقدم شخصية لشاب مغترب في المجتمع ومش قادر يواجه المجتمع ونظرة الناس ليه، وتحول وبقي قادر يعمل ده".

وعن ترشيح الفيلم لمهرجانات دولية، أوضح عصام، قائلًا: "أكيد حاجة حلوة اروح مهرجانات مهمة، والفيلم يتعرض برة بس المهم بالنسبالي هو الجمهور في أي حتة المهم الناس، ميهمنيش الفيلم ياخد أهم جايزة في الدنيا والجمهور ميحسش حاجة، أنا يهمني الجمهور يحس حاجة، لو الجمهور شاف الفيلم وخرج بمشاعر أنا أبقى راضي عن نفسي".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، نال مؤخرا تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، وحصد الجائزة الكبرى وجائزة النقاد بمهرجان سينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، ومن بطولة النجم الشاب عصام عمر، الذي يخوض أولى تجاربه السينمائية، ويشاركه البطولة ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.

اقرأ أيضا..

خالد الصاوي يشوق جمهوره لفيلم "الدشاش" قبل طرحه بدور العرض السينمائي