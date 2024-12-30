نجوى كرم ترد على توقعات ليلى عبداللطيف بانفصالها عن زوجها في 2025

كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة نجوى كرم عن صمتها، وردت على توقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف، بعدما كشفت أن علاقتها بزوجها على المحك، وانفصالها عنه خلال الفترة المقبلة.

وعلقت نجوى كرم على توقع ليلى عبداللطيف في تصريحات مصورة نشرها الحساب الرسمي لموقع "النهار" اللبناني وقالت: "أنا لا أصدق لأن ما بيعرف أي شيء إلا رب العالمين، ما تتاجري بالقلوب ولا بعلم الله، ما حد بيعرف غير الله، وإذا كانت عاوزة علاقتي تبقى على المحك، بقولها تكون على المحك وبتكون انفصال لما القلب بيقف".

ودائمًا ما تثير "سيدة التوقعات" اللبنانية ليلى عبداللطيف جدلًا كبيرًا بتوقعاتها خلال الفترة الماضية، حيث اشتهرت بتوقعها انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وشاركت الفنانة نجوى كرم مؤخرًا في لجنة تحكيم برنامج "عرب جوت تالنت"، وشاركها كل من ناصر القصبي، علي جابر، وباسم يوسف.

يذكر أن، نجوى كرم تحيي حفلًا غنائيًا يوم الثلاثاء 31 ديسمبر في الإمارات، ويشاركها الحفل كل من الفنان الكبير جورج وسوف، والفنان اللبناني مروان خوري.

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