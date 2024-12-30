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"ربنا يجعل 2025 سنة حب وراحة بال".. هكذا ودعت نرمين الفقي عام 2024 (صور)

07:34 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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كتب - معتز عباس:

ودعت النجمة نرمين الفقي عام 2024 ، بجلسة تصوير جريئة، خطفت بها أنظار متابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت نرمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "كل عام وكلنا بخير وصحة وسعادة ربنا يفرح قلوبنا ويجعل سنة 2025 سنة فيها حب وراحه بال ونجاح لينا كلنا، عام جديد سعيد لنا جميعًا، أصدقائي وعائلتي الأعزاء".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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نرمين الفقي نرمين الفقي على فيسبوك نرمين الفقي تودع 2024
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