"ابعتولي الأغاني على الواتساب".. أرملة محمد رحيم توجه رسالة إلى الشعراء

كتب - معتز عباس:

وجهت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، رسالة للكتاب والشعراء، من أجل استكمال عدد من الأعمال الفنية التي عمل عليها زوجها قبل رحيله.

وكتبت أنوسة، عبر حساب محمد رحيم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مساء الخير .. أنا انوسة كوتة، من فضلكم لكل شعراء مصر الكبار مقاما اللي تعاملوا واشتغلوا مع رحيم، يبعتولي الأغنية على الواتس اب الخاص برحيم، لأني بدأت في تنفيذ بعض الأغاني بس مش عارفة مين اللي كاتبها، شكرا".

رحل عن عالمنا الموسيقار محمد رحيم، يوم 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.

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