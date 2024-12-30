"بتمنى 2025 تكون أرحم".. مخرجة فيلم "رفعت عيني للسينما" تودع 2024 برسالة مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

ودعت ندى رياض، مخرجة الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" عام 2024 برسالة مؤثرة، ,كشفت عن العديد من الصعوبات التي واجهتها خلال العام الذي أوشك على الانقضاء، وعن فرحتها بمشاركة فيلم "رفعت عيني للسما" بالعديد من المحافل السينمائية العالمية، أبرزها مهرجان كان السينمائي الدولي وفوزه بجائزة "العين الذهبية"، ليصبح أول فيلم مصري في تاريخ المهرجان يفوز بهذه الجائزة.

ونشرت ندى رياض رسالتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وقالت: "سنة على قد ما فيها كرم كبير ولحظات فرحة وأيام تأمل في الواقع والممكن وأحلام وامتنان للكون، على قد ما فيها وجع وخوف وتخبط وإدراك لمدى صعوبة الفقد والوحدة والهزيمة الفردية والجماعية، من المستحيل فصل الخاص عن العام ومن المستحيل الهروب من ثقل العام، السجون والظلم والفقر والمرض والاحتلال والانتصارات الصغيرة، والمقاومة بأشكال غير متوقعة ملهمة والصمت عن الجرائم في كل حتة في المنطقة والعالم".

وتابعت: "السؤال الدائم عن الفعل والأثر في واقع إنساني عبثي فاسد، لكنه دايمًا مبهر ولا يخلو من الجمال، محاولة الاستمرار أصعب وأصعب في كل سنة، اختيار الفعل والمعارك أصعب، السلام والتسامح أصعب، لكن نرجع لـ 2024، أنا ممتنة لكل اللي في حياتي، ولكل اللي خرج منها ولكل اللي أخيرًا سمحت لنفسي أفهم أنه موجود بشكل سطحي بغض النظر عن السبب، ممتنة للدفا وللأمنيات الصادقة وللصراحة حتى ولو بدت جارحة ولكل اللي راح شاف الفيلم في كل حتة في الدنيا، سواء عجبه أو معجبهوش ولكل اللي بعت لي كتير انه نفسه يشوف الفيلم وفي الاخر مراحش ولا حاجة".

وأنهت حديثها قائلة: "ممتنة للسينما وللأسرة وللأمل وللحب وبتمنى 2025 تكون أدفى على المستوى الإنساني ليا وللجميع، وأكون أنا فيها ألطف وأكثر اتزانًا وتكون السنة أرحم في كل حتة في العالم".

تدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما" حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي تقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، وتملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما تحلمن بأن تصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. الفيلم إخراج أيمن الأمير وندى رياض.

اقرأ أيضا:

كريم عبدالعزيز يعلق على قرار تركي آل الشيخ بتمديد مسرحية "الباشا".. ماذا قال؟



