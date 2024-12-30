تغيير مكان عزاء المطرب الراحل أحمد عدوية

كتب- مروان الطيب:

غيّرت أسرة المطرب الكبير الراحل أحمد عدوية مكان عزاء الفنان الراحل أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد 29 ديسمبر الجاري، بعد صراع مع المرض.

ويُقام عزاء الراحل أحمد عدوية يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

وكانت أسرة المطرب الراحل أحمد عدوية، حددت في وقت سابق إقامة العزاء يوم الأربعاء 1 يناير بمسجد عمر مكرم.

وشُيعت ظهر اليوم الإثنين، جنازة أحمد عدوية من مسجد حسين صدقي بالمعادي، بحضور عدد من الفنانين بينهم مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي وعبدالباسط حمودة ومحمود الليثي.

وتوفي المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

اقرأ أيضا:

أحمد عدوية.. كروان الشارع والأب الروحي للأغنية الشعبية الذي تحدى الجميع

"شالت 90% من القولون بسبب السرطان".. منة فضالي: أوحش حاجة في 2024 مرض أمي