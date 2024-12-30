بكلمات مؤثرة.. شريهان تنعى المطرب الشعبي أحمد عدوية

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة شريهان، المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشرت شريهان، ستوري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون في المطرب والفنان الإنسان المصري الطيب الجدع المحترم الجميل أحمد عدوية.. عظم الله أجركم وجبر مصابكم".

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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