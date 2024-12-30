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نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

06:35 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نجوى كرم في حفلها الغنائي في دبي
  • عرض 4 صورة
    نجوى كرم في حفلها الغنائي في دبي
  • عرض 4 صورة
    نجوى كرم في حفلها الغنائي في دبي
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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية نجوى كرم جمهورها ومتابعيها صورًا من حفلها الغنائي، الذي أقيم مساء أمس الأحد على مسرح دار أوبرا دبي.

ونشرت نجوى صورا وفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: "بحبّكن حتى ينتهي الحبّ، وما بينتهي".

خلال الحفل، قدمت نجوى كرم، العديد من أغانيها المميزة وسط تفاعل الجمهور، منها أغنية "كبرنا يا بيي".

وانضمت النجمة نجوى كرم للجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، الذي شهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجم المواسم السابقة الفنان ناصر القصبي، وعلي جابر.

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نجوى كرم انستجرام نجوى كرم حفل نجوى كرم بأوبرا دبي أوبرا دبي
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