موعد ومكان عزاء المطرب أحمد عدوية

كتب- هاني صابر:

حددت أسرة المطرب الراحل أحمد عدوية، إقامة عزاء الراحل يوم الأربعاء المقبل 1 يناير بمسجد عمر مكرم.

وشُيعت ظهر اليوم الإثنين، جنازة أحمد عدوية من مسجد حسين صدقي بالمعادي، بحضور عدد من الفنانين بينهم مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي وعبدالباسط حمودة ومحمود الليثي.

وتوفي المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.