كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري، وفاة الملحن ناصر عارف، اليوم الإثنين.

الموزع عمرو الخضري، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صورة الملحن الراحل، وكتب: "البقاء والدوام لله الملحن الخلوق ناصر عارف، ربنا يرحمه ويغفرله يارب".

الملحن الراحل ناصر عارف، وضع ألحان مجموعة من أغاني المطرب حكيم، منها؛ تلاكيك، وعملنا اللي علينا، أدوب أدوب، أنا ساكت، وغنى من ألحانه سعد الصغير، وعادل الخضري، وطارق الشيخ، مجدي طلعت، وغيرهم.