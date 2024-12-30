لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وفاة الملحن ناصر عارف

04:06 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الملن الراحل ناصر عارف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري، وفاة الملحن ناصر عارف، اليوم الإثنين.

الموزع عمرو الخضري، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صورة الملحن الراحل، وكتب: "البقاء والدوام لله الملحن الخلوق ناصر عارف، ربنا يرحمه ويغفرله يارب".

الملحن الراحل ناصر عارف، وضع ألحان مجموعة من أغاني المطرب حكيم، منها؛ تلاكيك، وعملنا اللي علينا، أدوب أدوب، أنا ساكت، وغنى من ألحانه سعد الصغير، وعادل الخضري، وطارق الشيخ، مجدي طلعت، وغيرهم.

الملحن ناصر عارف وفاة الملحن ناصر عارف عمرو الخضري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد ومكان عزاء المطرب أحمد عدوية

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة