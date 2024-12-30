"عصابة القناع الأسود"..آسر ياسين ينشر صورة مع أبنائه والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان آسر ياسين، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له مع أبنائه الثلاثة وهم يرتدون جميعا زي موحد ونفس اللون والملابس.

ونشر آسر، الصورة ، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عصابة القناع الأسود".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على تدوينة آسر ياسين، كالتالي: "الصغير استنساخ آسر ياسين، ربنا يحميهم، القناع الأسود والشعر الأبيض، مين دول؟، عسل، الصغنن شبهك أوي،

آسر ياسين لديه من زوجته 3 أولاد هم طاهر وأمين وزين، وكان دائما ما يخفيهم عن أعين الكاميرات والسوشيال ميديا.

ويخوض آسر ياسين دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحب كله" الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العملة.

ويجسد "آسر" بالمسلسل شخصية رجل أعمال كبير يتورط في العديد من عمليات غسيل الأموال وتجارة العملة وتنشأ بينه وبين مي عز الدين علاقة حب تنتهي بالزواج.

مسلسل "الحب كله" مكون من 15 حلقة وهو بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، ومن إخراج تامر محسن.

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