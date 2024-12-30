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١٧ يناير.. محمد ثروت يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا

03:43 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الفنان محمد ثروت

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كتبت- منال الجيوشي

يحيي الفنان الكبير محمد ثروت، حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق ١٧ يناير المقبل

الحفل يقام في تمام الساعة الثامنة مساء، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة الدكتور محمد الموجي

يذكر أن الفنان محمد ثروت شارك في حفل تأبين الملحن محمد رحيم، وقدم أغنية من ألحانه بعنوان "يا مستعجل فراقي"

وشارك في الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد محيي، تامر حسني، سومة، إيهاب توفيق، شذى

محمد ثروت دار الأوبرا المصرية محمد الموجي
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