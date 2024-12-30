مهرجان الأقصر يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية الإفريقية في عصر الرقمنة

كتبت- منال الجيوشي

يطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة، ملتقى "مستقبل المهرجانات السينمائية الإفريقية في عصر الرقمنة"، الذي يُعقد يومي السبت 11 يناير والأحد 12 يناير 2025، ويمثل الملتقى مساحة للتعاون وتبادل الأفكار بين صناع الأفلام، ومديري المهرجانات، والخبراء، ومنهم: عز الدين جريران، رئيس مهرجان خريبكا بالمغرب، جابي خوري، منتج وموزع، أندريا فوجس، مبرمج ومدير مهرجان مهرجان دربن، ماهن بونيتي، مدير مهرجان نيويورك أفريكان فيلم، شرف الدين زين الدين، رئيس المهرجان الدولي بالداخلة، محمد المنجي، منتج ومشرف تحرير بقناة الجزيرة، شريف مندور، منتج وموزع، عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أنطونيو فلميني، مدير مهرجان روما للسينما الأفريقية، أوروكيا توبارو، مهرجان الفيسباكو (بوركينا فاسو )، ويدير لقاءات الملتقى الناقد أندرو محسن .

سيشهد هذا الملتقى مناقشات حول توظيف التكنولوجيا لدعم صناعة السينما الإفريقية وتعزيز دورها عالميًا، ويهدف الملتقى إلى مناقشة التحديات والفرص، واتخاذ خطوات فعالة لدعم تطور السينما الإفريقية وزيادة حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية

من جانبها، أوضحت المخرجة عزة الحسيني، مدير الملتقي ومدير المهرجان، أن الموضوعات الرئيسية للمناقشة تتضمن هذه المحاور: استكشاف أدوات التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام، وتعزيز التعاون بين صناع الأفلام الإفريقية، ومناقشة قضايا الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، و تمكين الشباب عبر برامج تدريب المدربين (TOT).

وأضافت "الحسيني": أن من الموضوعات التي سيتم مناقشتها أيضًا خلال المهرجان "الأدوات الرقمية لصناعة الأفلام"، بهدف استكشاف أدوات وتقنيات ميسورة التكلفة تجعل صناعة الأفلام متاحة للجميع، مثل تطبيقات المونتاج وطرق جديدة لحكي القصص، وتمكين صناع الأفلام من إنتاج محتوى بجودة عالية وميزانية محدودة.

كما سيتم مناقشة موضوع "وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجمهور"، حيث يسلط النقاش الضوء على المنصات الاجتماعية وكيف تحولت إلى أداة أساسية للتواصل مع الجمهور.

سيتم أيضًا استكشاف كيفية استخدام صناع الأفلام الأفارقة لهذه الأدوات لتجاوز القنوات التقليدية للتوزيع والتفاعل المباشر مع الجماهير.

أما موضوع «القوة الدائمة للسينما» فسيتم التطرق فيه إلى كيفية توثيق الأفلام الإفريقية للهوية الثقافية والإنسانية المشتركة باستخدام فن الحكي لخلق روابط دائمة.

وقال السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، إن الملتقى يهدف إلى تجاوز النقاشات، واتخاذ خطوات عملية للنهوض بالسينما الإفريقية وضمان تأثيرها المستدام على المستويين المحلي والدولي، وسيركز على موضوعات عملية مثل استراتيجيات التسويق الرقمي، وحقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، واستخدام الأدوات الحديثة لإنتاج أفلام بميزانيات محدودة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الملتقى برنامج تدريب المدربين (TOT) لتأهيل صناع أفلام أفارقة على نقل خبراتهم ومعرفتهم لمجتمعاتهم، مع التركيز على التطبيقات الرقمية والتقنيات المبتكرة. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من ٩ الي 14 يناير، والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية .