هاني شاكر ناعيا أحمد عدوية: "أحد رموز الفن الشعبي"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان هاني شاكر، المطرب أحمد عدوية الذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب شاكر، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا الفنان الكبير والصديق العزيز أحمد عدوية، أحد رموز الفن الشعبي في مصر والوطن العربي.. خالص العزاء لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وتوفي المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.