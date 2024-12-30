بـ"فستان مثير"..نيكول سابا تحتفل باستقبال 2025 والجمهور يغازلها (صور)

محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نيكول سابا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها احتفالا باستقبال العام الجديد 2025.

ونشرت نيكول، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان مثير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عام جديد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، يا جمالك، الجمال على أصوله، قمر وكاريزما، ما شاء الله، الألوان تحفة عليكي".

وكانت نيكول سابا، قد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الجديدة "خِلصت خلاص" وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.