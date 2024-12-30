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"فنان جميل وطيب".. تركي آل الشيخ ينعى أحمد عدوية

02:42 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    منشور المستشار تركي ال الشيخ
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كتب-مصطفى حمزة:

قدم المستشار تركي آل الشيخ، تعازيه في المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا عمر يناهز 79 عاما، مساء أمس الأحد.

المستشار تركي أل الشيخ، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة المطرب الراحل، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي في وفاة الفنان الجميل والطيب أحمد عدوية، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

المطرب الراحل أحمد عدوية، شيعت اليوم الإثنين جنازته، وأقيمت صلاة الجنازة، عقب صلاة الظهر، في مسجد حسين صدقي بالمعادي، بحضور رموز الأغنية الشعبية، ومنهم الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، و عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي .

تركي آل الشيخ أحمد عدوية نجوم الفن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية
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