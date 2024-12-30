لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

02:40 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان وأحمد عدوية ونجله والمنتج المنفذ محمود الشيخ
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان وأحمد عدوية
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان وشقيقه محمود وعدوية ونجله محمد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

قدم النجم محمد رمضان، العزاء لأسرة نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية الذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشر رمضان، فيديو وصور من كواليس آخر لقاء وتعاون فني جمع بينهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "خالص التعازي في اسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أحبابه".

وكان آخر عمل جمع محمد رمضان مع أحمد عدوية كليب أغنية "على وضعنا" بمشاركة نجله المطرب محمد عدوية. والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج حسام الحسيني.

وتوفي المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

محمد رمضان أحمد عدوية نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فنان جميل وطيب".. تركي آل الشيخ ينعى أحمد عدوية

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة