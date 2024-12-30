محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

كتب- هاني صابر:

قدم النجم محمد رمضان، العزاء لأسرة نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية الذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشر رمضان، فيديو وصور من كواليس آخر لقاء وتعاون فني جمع بينهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "خالص التعازي في اسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أحبابه".

وكان آخر عمل جمع محمد رمضان مع أحمد عدوية كليب أغنية "على وضعنا" بمشاركة نجله المطرب محمد عدوية. والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج حسام الحسيني.

وتوفي المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.