نجل شعبان عبدالرحيم في جنازة أحمد عدوية

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود بكار

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان الكبير أحمد عدوية، من مسجد حسين صدقي بالمعادي

وحرص عصام عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، على حضور جنازة الفنان أحمد عدوية

كما حرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الفنان حلمي عبدالباقي، الفنان عبدالباسط حمودة، الفنان حسام حسني

النجم أحمد عدوية رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز ٧٩ عاما، بعد صراع مع المرض

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، سيد مكاوي