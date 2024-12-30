"شالت 90% من القولون بسبب السرطان".. منة فضالي: أوحش حاجة في 2024 مرض أمي

كتب-مصطفى حمزة:

وصفت الفنانة منة فضالي، عام 2024، أنه عام به "الحلو" و "الوحش"، خاصة عقب خضوع والدتها للجراحة بسبب معاناتها من سرطان القولون.

الفنانة منة فضالي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتبت: "سنة كان فيها الحلو والوحش برضو بس دايما بقول الحمدلله على كل حاجة تيجي بس دايما لازم يكون عندنا أمل في الحياة، مهما كان اللي بنمر بي دايما نقول يا رب وربنا كبير ممكن ظروفنا مش شبه بعض وحياة كل شخص غير التاني بس في الآخر كلنا واحد وإحنا اللي بنغير و بنختار حياتنا اللي إحنا عاوزينها".

وتابعت: "اللي عايزة أقوله من كل ده إن مفيش حاجة هتتغير غيرنا إحنا بنموت وبيتولد غيرنا في مجتمع وتفكير تاني غيرنا، نحاول نحمد ربنا على أي حاجة ربنا مديهالنا أنا بالنسبالي كانت سنة فيها شغل آه وسفر وحاجات كتير، بس كان فيها أوحش حاجة، إن أمي جالها سرطان، وعشت فترة صعبة برغم إنها كانت في المستشفى، كنت بصور في نفس الوقت لو مكنتش بنام يعني في الآخر الحمدلله على كل شيء".

واختتمت حديثها قائلة: "كل سنة وإنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يارب، وعلى كل أحبابكم وكل اللي نفسه في حاجة تتحقق يا رب شكرا لكل حد وقف جنبي أو ساعدني من بعيد أو قريب، شكرا لكل الناس اللي اشتغلت معاهم و يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم في شغلي شكرا لجمهوري والفانز والإعلاميين وكل الناس اللي بتشجعني دائما"

الفنانة منة فضالي، كانت قد أعلنت في مارس 2024، عن مرض والدتها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "أنا أمي كان عندها كانسر في القولون وشلنا 90% منه عملنا تحويل مسار وحوار طويل جدا، ولسه مكملين في المستشفى بس إن شاء الله تتحسن".

ومن جهة أخرى، تشارك الفنانة منة فضالي، في رمضان 2025، في بطولة مسلسل "سيد الناس"، مع نجم العمل عمرو سعد، والمخرج محمد سامي.