"آدي دقني" و"السح الدح إمبو" أبرزها.. أزمات واجهت أغاني الراحل أحمد عدوية

كتب-مصطفى حمزة:

شهد مشوار نجم الأغنية الشعبية الراحل أحمد عدوية أزمات عديدة، بسبب أغاني قدمها، بعضها كان وراء منع إذاعة أغانيه في الإذاعة والتلفزيون، وبعضها رفضت الرقابة التصريح بها .

المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما، مع صعود نجمه في فترة السبعينات، كان أغانيه مثار جدل واسع، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

"أدي دقني"

المطرب الراحل، خلال ظهوره في برنامج "مساء DMC"، أكد أن الرقابة منعته من غناء أغنية اسمها "آدي دقني" التي غناها الفنان عادل إمام في إحدى حفلات تكريم الفنان أحمد عدوية، مضيفاً "اعترضوا عليها وقالوا إنها بتتكلم عن المشايخ".

وتابع: "أغنية مراسي برده منعوها ظناً منهم أن لها إسقاط سياسي".

وكشف الزعيم عادل إمام في مقطع فيديو، عن كلمات الأغنية الممنوعة للمطرب أحمد عدوية، و قال: "وأدي دقني إن عشت.. أعمل لك مشط.. من خشب الخشرنفش، وأعمل لك من خشبة حبشة.. قمشة لـ عزولي اللي مفرفش وأدي دقني",

عدوية أغنية "دقني"

السح الدح إمبو

و كشف المطرب الشعبي الراحل في عدة برامج، عن أسباب منعه من الغناء بالإذاعة بسبب أغنية ''السح ادح إمبو''، مشيرا إلى أن البعض كان يرى أنها مسفة الدح

برغم أن أغنياته كان يكتبها له عمالقة الشعراء أمثال مأمون الشناوى والذي اكتشفه، وكتب له ''سيب وأنا سيب'' و''سلام مربع''، ولحن له عمالقة التلحين أيضا كالموجي ومكاوي وبليغ.

السح الدح أمبو

أم عبده فين

في عام 2014 وبعد40 عاما من منع إذاعة أغاني المطرب الراحل، أفرجت الإذاعة عن أغاني "أم عبده فين"، و"سلامتها ام حسن"، وأزاحت القيود الرقابية أمام بثها عبر إذاعة "شعبيات إف إم".

وقال عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة، ظهر عدوية في السبعينيات، وانبهر به عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، وطالبا بضمه إلى الإذاعة، وقررت الإذاعة وقتها إجراء اختبار له قبل إجازة صوته، لكنه رفض المثول أمام اللجنة، وتحفظت الإذاعة على بث أغنياته، باعتبارها أغاني شعبية، وخسر الإعلام الحكومي صوت عدوية وأغنياته التي كان لها صدى كبير، ولم تمنح له الإذاعة فرصة التواجد على محطاتها، إلا عندما غنى تتر مسلسل عبدالله النديم، الذي لعب بطولته الراحل أحمد زكي، ولحنه كمال الطويل فى منتصف الثمانينيات.

سلامتها أم حسن

على وضعنا

هي الأغنية التي شارك فيها المطرب الراحل أحمد عدوية، ونجله محمد عدوية، في تقديمها مع النجم محمد رمضان، وتم حجب الأغنية، عقب طرحها في موقع يوتيوب، بسبب التعدي على حقوق مؤدي أغاني المهرجانات محمود بدر.

محمود بدر، نجح في حجب الأغنية، بعد طرحها على القناة الرسمية للفنان محمد رمضان، قبل أن يوافق على عودتها، بعد التصالح وحصول "رمضان" على إذن باستغلالها، مع وضع اسم "بدر" في الفيديو كليب.

على وضعنا

الفنان محمد عدوية "نجل المطرب الراحل أحمد عدوية"، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن إقامة صلاة الجنازة، وتشييع جثمان والده، عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، في مسجد حسين صدقي بالمعادي.