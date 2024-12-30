بالصور.. انهيار محمد عدوية أثناء تشييع جثمان والده

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود بكار

أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنان الكبير أحمد عدوية، بمسجد حسين صدقي بالمعادي

وظهر الفنان محمد عدوية، منهارا أثناء تشييع جنازة والده، وحرص عدد من أصدقائه وأقاربه على مساندته

كما حرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الفنان حلمي عبدالباقي، الفنان عبدالباسط حمودة، الفنان حسام حسني



النجم أحمد عدوية رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز ٧٩ عاما، بعد صراع مع المرض

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب