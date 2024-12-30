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بالحجاب.. بكاء ابنة عدوية في جنازة والدها (صور)

01:07 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (5)
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    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (6)
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    جنازة المطرب أحمد عدوية (8)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (9)
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    جنازة المطرب أحمد عدوية (10)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (5)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (6)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (2)
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    ابنة عدوية في جنازة والدها
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    جنازة المطرب أحمد عدوية (3)
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    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (1)
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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود بكار

شيعت منذ قليل، جنازة المطرب الكبير أحمد عدوية، من مسجد حسين صدقي بالمعادي

وظهرت ابنة الفنان الكبير تبكي في جنازته وهي ترتدي الحجاب، وتودع والدها إلى مثواه الأخير

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الفنان حلمي عبدالباقي، الفنان عبدالباسط حمودة

النجم أحمد عدوية رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز ٧٩ عاما، بعد صراع مع المرض

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب

أحمد عدوية مسجد حسين صدقي جنازة أحمد عدوية مصطفى كامل ابنة عدوية ابنة أحمد عدوية
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