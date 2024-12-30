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دموع عبدالباسط وانهيار ابنته.. 25 صورة من جنازة أحمد عدوية

12:48 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (4)
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (5)
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (6)
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (7)
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (3)
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (8)
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (9)
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (10)
  • عرض 25 صورة
    حلمي عبدالباقي في جنازة أحمد عدوية (2)
  • عرض 25 صورة
    حلمي عبدالباقي في جنازة أحمد عدوية (3)
  • عرض 25 صورة
    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (1)
  • عرض 25 صورة
    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (2)
  • عرض 25 صورة
    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (3)
  • عرض 25 صورة
    جنازة المطرب أحمد عدوية (1)
  • عرض 25 صورة
    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (5)
  • عرض 25 صورة
    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (6)
  • عرض 25 صورة
    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (4)
  • عرض 25 صورة
    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (8)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل في جنازة أحمد عدوية (1)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل في جنازة أحمد عدوية (2)
  • عرض 25 صورة
    حلمي عبدالباقي في جنازة أحمد عدوية (1)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي في جنازة أحمد عدوية
  • عرض 25 صورة
    عبدالباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (7)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل في جنازة أحمد عدوية (3)
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كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود بكار:

شُيعت ظهر اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، جنازة المطرب الشعبي أحمد عدوية من مسجد حسين صدقي بالمعادي لمثواه الأخير، إثر وفاته أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وشارك من نجوم الفن في تشييع جنازة أحمد عدوية كل من مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية والمطرب حلمي عبدالباقي، والمطرب عبدالباسط حمودة.

وشهدت مراسم الجنازة انهيار وبكاء المطرب عبدالباسط حمودة على رحيل صديقه، كما ظهرت ابنة الراحل أحمد عدوية في الجنازة وهي مرتدية الحجاب وتبكي في حالة هستيرية على وفاة والدها.

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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