مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي في جنازة أحمد عدوية (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود بكار:

وصل المطرب مصطفى كامل والمطرب حلمي عبدالباقي، منذ قليل لمسجد حسين صدقي بالمعادي للمشاركة في تشييع جثمان المطرب الكبير الراحل أحمد عدوية الذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.