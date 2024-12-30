انهيار وبكاء عبد الباسط حمودة في جنازة أحمد عدوية (صور)

كتب- هاني صابر:

وصل المطرب عبدالباسط حمودة، منذ قليل لمسجد حسين صدقي بالمعادي للمشاركة في تشييع جثمان المطرب الكبير الراحل أحمد عدوية الذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وظهرت علامات الحزن على وجه عبدالباسط حمودة خلال مشاركته في الجنازة، لينهار من البكاء وتسقط الدموع من عينيه حزنا على رحيل صديقه.

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.