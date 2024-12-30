الصور الأولى.. وصول جثمان أحمد عدوية لمسجد حسين صدقي بالمعادي

"قاعد على الكرسي".. آخر ظهور لـ المطرب أحمد عدوية قبل رحيله (صور وفيديو)

نجا من الموت بمعجزة إلهية.. تفاصيل أصعب لحظة في حياة الراحل أحمد عدوية

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود بكار

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الكبير أحمد عدوية، لمسجد حسين صدقي بالمعادي، لأداء صلاة الجنازة عليه

وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب الممثلين، والفنان حلمي عبدالباقي، والفنان عبدالباسط حمودة، على حضور جنازة المطرب الكبير

النجم أحمد عدوية رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز ٧٩ عاما، بعد صراع مع المرض

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب