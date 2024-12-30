"وداعا ملك الآيقونة الشعبية"..أكرم حسني والرداد ومصطفى حجاج ينعون أحمد عدوية

كتب- هاني صابر:

حرص النجوم أكرم حسني وحسن الرداد ومصطفى حجاج، على توديع المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي وافته المنية مساء الأحد بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم ما قاله النجوم في وداع أحمد عدوية في السطور التالية:

أكرم حسني

كتب الفنان أكرم حسني، عبر حسابه على إنستجرام: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. أحمد عدوية في ذمة الله".

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حسن الرداد

بينما كتب الفنان حسن الرداد، عبر حسابه على إنستجرام: "وداعا ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

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مصطفى حجاج

فيما كتب المطرب مصطفى حجاج، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وفاة الآيقونة الشعبية عم أحمد عدوية.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.