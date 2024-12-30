طارق الشناوي لـ"مصراوي": مأمون الشناوي ليس مؤلف أغنية أحمد عدوية الشهيرة "كركشنجي"

كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عدوية، بعد مشوار فني حافل، تعاون خلاله مع أبرز رموز التلحين، وكتابة الأغنية، وفي مقدمتهم الشاعر الراحل مأمون الشناوي.

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية في عدة حوارات، أكد أن الشاعر الراحل مأمون الشناوي، كان أول من تحمس له، وكتب له عدة أغاني.

وتعد "كركشنجي"، من أبرز الأغاني التي قدمها المطرب الشعبي الراحل، وتردد بقوة أن مؤلفها هو الشاعر مأمون الشناوي.

الناقد الفنى طارق الشناوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الكثيرين يعتقدون أن الشاعر الكبير مأمون الشناوي هو الذى كتب أغنية كركشنجي هذه المعلومة خاطئة".

وتابع،:" شركة الكاسيت، هي التي وراء هذا الخطأ وانتشاره، إذ وضعت اسم الشاعر الراحل، على غلاف شريط للمطرب أحمد عدوية، وهو الذي طرح باسم أغنية (كركشنجي)، وكان الشريط يضم أغاني أخرى هي التي كتبها الشاعر، ومنها (سيب وأنا أسيب)، فتم وضع اسمه كأكبر الشعراء الذين كتبوا أغاني بالشريط، واعتقد الكثيرون أن أغنية (كركشنجى) من تأليف مأمون الشناوى، وتم تداول هذه المعلومة الخاطئة، وانتشارها حتى اليوم"

الشاعر الراحل مأمون الشناوي، كتب كلمات أغاني عديدة للمطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، ومنها (سيب وأنا أسيب والسلاملك .

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية في تصريحات تلفزيونية، كشف كواليس تقديم أغنية "كركشنجي" وقال إنه عندما قرر عدم ذبح أضحية العيد، فوجئ أن أصدقاء له جمعوا ثمن خروف واشتروه له، إذ كان يبلغ ثمنه آنذاك 7 جنيهات، وحين دخل الحارة فرحًا بالخروف، هلل أولاده قائلين: "كركشنجي دبح كبشه.. يا محلى مرقة لحم كبشه".

الفنان محمد عدوية "نجل المطرب الراحل أحمد عدوية"، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن إقامة صلاة الجنازة، وتشييع جثمان والده، عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، في مسجد حسين صدقي بالمعادي.