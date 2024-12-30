"ليه يا عماد سيبتني لوحدي؟".. نشوى مصطفى ترثي زوجها بكلمات حزينة

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة رثاء لزوجها محمد عماد الذي وافته المنية السبت 28 ديسمبر 2024.

ونشرت نشوى، صورة لها مع زوجها الراحل، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "سترتني ربنا يسترك، أكرمتني ربنا يكرمك،

سيبت لي أجمل هدية ولادنا ربنا يهاديك بالفردوس الأعلى".

وتابعت: " ٣٣ سنة ستر وكرم ومحبة ومودة ورحمة.. علمتني إزاي أكون من المتصدقين، علمتني إزاي أكون دايما في معية الله

علمتني إزاي تكون عزة النفس، علمتني إزاي أتسامح حتى مع اللي آذاني، علمتني إزاي أتوكل على الله في كل شئوني، علمتني ازاي أكرم ضيفي، علمتني معنى التواضع مع عباد الله الضعفاء، يا نبيل الأخلاق يا ابن الأصل العالي".

واستكملت: "نسيت تعلمني إزاي أقدر أعيش من غير وجودك، ٣٣ سنة مبعدناش عن بعض لحظة، ٣٣ سنة ذكريات وحياة بحلوها ومرها، ٣٣ سنة كنت خير زوج وخير أب،٣٣ سنة أكرمتني وسترتني وجبرت خاطري وربيت عيالنا أحسن تربية".

وتابعت: " ليه يا عماد سيبتني لوحدي كده - ما أستهلش منك تسيبني لوحدي، ده أنا مبعرفش أعمل حاجة في الدنيا - أنت اللي كنت بتعمل لنا كل حاجة - أنت اللي سندتني في كل ظروف حياتي الصعبة، في شدتي وفي مرضي شيلتني وطبطبت عليا".

وأضافت: "ياااااه على غلاوتك يا عشرة عمري، يااااااه على غلاوتك يا أبويا وأخويا وحبيبي وجوزي وابني، بموت يا عماد، بموت وأنت مش قدام عيني، هكمل إزاي يا رب من غيره.. أدعو له بالرحمة وادعولي بالصبر وأدعو لولادي بالصبر والثبات".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".