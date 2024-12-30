لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محمود الليثي يودع أحمد عدوية: "عمرك ما زعلت حد منك"

10:41 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

وفاة المطرب أحمد عدوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

نعى المطرب محمود الليثي، المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشر الليثي، صورة له مع عدوية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق‏: "مع السلامة يا نور عيني مع السلامة يا طيب يا اللي عمرك ما زعلت حد منك.. مع السلامة يا أبو قلب أبيض في الجنة ونعيمها".

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

أحمد عدوية سبب وفاة أحمد عدوية محمود الليثي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل انفجار غازي في أكاديمية الشرطة : وفاة ضابط وفردي شرطة
الجلاد: الإعلام المصري في تكوينه الحالي يمثل خطرًا على الدولة المصرية