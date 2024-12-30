محمود الليثي يودع أحمد عدوية: "عمرك ما زعلت حد منك"

كتب- هاني صابر:

نعى المطرب محمود الليثي، المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشر الليثي، صورة له مع عدوية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق‏: "مع السلامة يا نور عيني مع السلامة يا طيب يا اللي عمرك ما زعلت حد منك.. مع السلامة يا أبو قلب أبيض في الجنة ونعيمها".

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.