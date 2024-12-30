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أحمد سعد ناعيًا الفنان أحمد عدوية: "إلى اللقاء يا حبيب الشعب"

01:19 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

أحمد عدوية

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كتب- هاني صابر:

نعي الفنان أحمد سعد، المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب سعد، عبر حسابه على "إنستجرام": "البقاء لله، الأستاذ أحمد عدوية في ذمة الله، إلى اللقاء يا حبيب الشعب، اللهم أجعل حب الناس له، من حبك له".

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

كان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إذ علق قائلا: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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