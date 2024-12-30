قبل الشهرة.. عمرو دياب يغني لـ أحمد عدوية بطريقة رائعة (فيديو)

"قاعد على الكرسي".. آخر ظهور لـ المطرب أحمد عدوية قبل رحيله (صور وفيديو)

نجا من الموت بمعجزة إلهية.. تفاصيل أصعب لحظة في حياة الراحل أحمد عدوية

كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب وهو يغني "ستو" للمطرب أحمد عدوية، بطريقة رائعة، من لقاء تلفزيوني قديم في بداية "الهضبة" مع الإعلامي طارق حبيب.





وأعلن محمد عدوية، نجل المطرب الكبير أحمد عدوية، موعد ومكان جنازة والده، الذي توفي أمس الأحد.

وكتب عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة"

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب

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