"الله يرحمك يا عم أحمد".. حمادة هلال ينعى عدوية

كتب- هاني صابر:

نعي الفنان حمادة هلال، المطرب الشعبي أحمد عدوية الذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب هلال، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأرزقه جنة الخلد.. الله يرحمك يا عم أحمد".

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

وكان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.