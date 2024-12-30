"كنت السبب في حبي للغناء".. هكذا نعى حكيم المطرب أحمد عدوية

كتب - معتز عباس:

نعى المطرب الشعبي حكيم، الفنان أحمد عدوية، الذي توفي أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب حكيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يرحمك ويغفرلك ياللي كنت السبب في حبي للغنى، اتربيت على سماع اغانيك وجمال صوتك وحلاوة وبساطة أدائك، مع السلامة يا عم أحمد عدويه عمي وعم الشغلانة كلها، البقاء لله ادعوا له بالرحمة".

أعلن محمد عدوية، نجل المطرب الكبير أحمد عدوية، موعد ومكان جنازة والده، الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتب عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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