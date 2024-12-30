في لقاء قديم.. نجيب محفوظ يكشف عن رأيه في أحمد عدوية وأغانيه (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

حالة من الانقسام ظل يعاني منها لسنوات طويلة، بين اتهامات بأن أغانيه تفسد الذوق العام، وبين مثقفين ونجوم كبار يؤكدوا على موهبته، وجمهور ضخم يحفظ أعماله عن ظهر قلب، هو نجم الأغنية الشعبية المطرب الكبير أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات.

وكان من بين محبي عدوية والمدافعين عنه "أديب نوبل" الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ، الذي تحدث عنه في لقاء تليفزيوني نادر مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إذ أبدى الأخير في بداية سؤاله اندهاشه من قول نجيب إن صوت عدوية يطربه.

وعلق نجيب محفوظ "لما تيجي لـ عدوية فيه وقت كان هو المسموع الأول، فهل الشعب بينافقه؟ لأ، ده راجل من الشعب، يستعمل أساليب شعبية، وألفاظ شعبية، وصوته خشن شعبي لا يخلو من الحلاوة"، لافتا إلى أنه سمع أغنية "سيب وأنا أسيب" ونالت إعجابه "الكلام غير المعقول له مغزى كبير".

جدير بالذكر أن عدوية رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، وتشيع جنازته اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي في منطقة المعادي.



