"دعواتكم بالرحمة".. بدرية طلبة تنعى أحمد عدوية

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة بدرية طلبة، المطرب الشعبي أحمد عدوية الذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتبت بدرية، عبر حسابها على إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله دعواتكم بالرحمة والمغفرة النجم أحمد عدوية رحمة الله عليه وعلى جميع موتانا".

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

وكان محمد عدوية، قد أعلن عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.



