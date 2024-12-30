نجا من الموت بمعجزة إلهية.. تفاصيل أصعب لحظة في حياة الراحل أحمد عدوية

كتب - معتز عباس:

أجرت السيدة الراحلة ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان الراحل أحمد عدوية، حوارًا منذ عامين، ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، كشفته فيه تفاصيل جديدة عن الحادثة الشهيرة التي تعرض لها زوجها، وكاد يموت بسببها في عمر الشباب.

وقالت ونيسة عاطف، في تصريحات تلفزيونية: "أصعب لحظة في حياتي حصلت لأحمد عدوية هي يوم الحادثة، انا استقبلته يومها في المستشفى وما كنتش عايزة أسيبه وخايفه عليه، وفاكرة في اليوم ده كان فيه ست كبيرة فضلت ترقية بالقرآن عشان أسيب إيده منه، محدش قادر ياخده مني".

وتابعت: "أنا اتهيألي إنه ميت لا يمكن يكون حي، وكل تفكيري إنهم هياخدوه مني ويشرحوه ويسلموه لنا جثة متشرحة، لكن مكنتش عارفة إنه عايش".

وأضافت زوجة الراحل أحمد عدوية: "سافرنا باريس عشان نكمل العلاج وهناك اتكلم فجأة، وربنا لما يحب يريد مفيش حاجة بتمعنه، ودي معجزة من معجزات ربنا أن عدوية رجع يتكلم ويغني وعايش وسطنا".

وتابعت: "فترة علاج أحمد عدوية قعدت فترة طويلة حوالي من 3 إلى 4 سنوات وفضلوا يقولوا لي إنه لازم ينزل يغني علشان يفتكر الناس لإن كان حصل له جلطات في المخ وحصل مشكلة في الذاكرة".

أعلن محمد عدوية، نجل المطرب الكبير أحمد عدوية، موعد ومكان جنازة والده، الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتب عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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