في لقاء قديم.. أحمد عدوية عن بليغ حمدي: "بعشقه لغاية ما أموت وألحانه لذيذة"

كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر، نجم الأغنية الشعبية صاحب الصوت الذهبي الذي شدى بعشرات المواويل والأغاني التي ستظل في ذاكرة محبي الفن، النجم الكبير أحمد عدوية.

عدوية الذي عانى كثيرا في مشواره الفني ومر بالكثير من المواقف الصعبة التي كان من الممكن أن تنهي مسيرته، كان مثلا للشخص قوي الإرادة رغم بساطته، ونجح متعكزا على فنه ومحبيه وزوجته الراحلة نوسة في تجاوز كل شيء، حتى غادرنا أمس، تاركا إرثا فنيا سيخلد ذكراه ما دامت الحياة.

وفي لقاء قديم جمعه بزوجته نوسة مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على قناة الحياة، تحدث عدوية عن أحد أهم الملحنين الذين تعاون معهم وهو الموسيقار الراحل بليغ حمدي وعنه قال "تعاونت معه في أكثر من أغنية، بحبه جدا وألحانه لذيذة جدا، بعشقه لغاية ما أموت".

جدير بالذكر أن جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية تُقام بعد ظهر اليوم الاثنين 30 ديسمبر، في مسجد حسين صدقي بالمعادي.