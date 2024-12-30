"فقدنا أسطورة الفن الشعبي ".. مي فاروق تنعى أحمد عدوية

كتب- هاني صابر:

نعت المطربة مي فاروق، المطرب الشعبي أحمد عدوية الذي وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء الأحد.

ونشرت مي، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدنا أسطورة الفن الشعبي أستاذنا الكبير أحمد عدوية .. خالص العزاء لأسرته ولجمهوره وكل محبيه".

وتوفي المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد مرور أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

ورحل عن عالمنا مساء الأحد 29 ديسمبر 2024، الفنان الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك صورة تجمعه بوالده، وعلق: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.