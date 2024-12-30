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حدث بالفن | وفاة أحمد عدوية وفنانة تكشف حقيقة حملها وخبيرة أبراج تتوقع ما سيحدث لـ شيرين و"الهضبة" في 2025

12:17 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
حدث بالفن | وفاة أحمد عدوية وفنانة تكشف حقيقة حملها وخبيرة أبراج تتوقع ما سيحدث لـ شيرين و"الهضبة" في 2025

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة المطرب الكبير أحمد عدوية ، ألفت عمر تكشف الحالة الصحية لوالدها، ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن شيرين عبدالوهاب؟، ريهام حجاج تنفي شائعة حملها، ".. رامي إمام يكشف شرط "الزعيم" للعودة للتمثيل مرة أخرى ، وغيرها من الأخبار.

هنا الزاهد تامر حسني غادة إبراهيم رامي إمام عادل إمام أحمد الفيشاوي حمو بيكا ليلى عبداللطيف عمرو دياب ريهام حجاج شيرين عبدالوهاب ألفت عمر أحمد عدوية وفاة أحمد عدوية

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