حدث بالفن | وفاة أحمد عدوية وفنانة تكشف حقيقة حملها وخبيرة أبراج تتوقع ما سيحدث لـ شيرين و"الهضبة" في 2025

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة المطرب الكبير أحمد عدوية ، ألفت عمر تكشف الحالة الصحية لوالدها، ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن شيرين عبدالوهاب؟، ريهام حجاج تنفي شائعة حملها، ".. رامي إمام يكشف شرط "الزعيم" للعودة للتمثيل مرة أخرى ، وغيرها من الأخبار.