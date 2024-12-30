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بكلمات مؤثرة.. محمد رمضان ينعى المطرب الشعبي أحمد عدوية

12:10 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

محمد رمضان

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كتب - معتز عباس:

نعى الفنان محمد رمضان، المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي توفي منذ قليل، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر رمضان صورة تجمعه بالمطرب الراحل عدوية، ونجله محمد عدوية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "خالص التعازي لأسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، تعاون مع أبرز رموز التلحين، ولحن له المبدع بليغ حمدي، القمر المسافر، وياختي اسملتين، وغنى من ألحان الموسيقار هاني شنودة "زحمة يادنيا زحمة".

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