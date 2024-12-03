هل تم إيقاف شيرين عبد الوهاب؟ متحدث الموسيقيين يجيب

كتب-مصطفى حمزة:

هل يتم إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب، حتى موعد خضوعها للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية؟ سؤال فرض نفسه، عقب إعلان النقابة عن قرارها اليوم.

د.محمد عبد الله، "المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية"، رد على سؤال " مصراوي"، وقال ،:" إيقاف العضو المخالف قبل إجراء التحقيق معه يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور. وأوضح عبد الله أن قرار الإيقاف يُعد في حد ذاته عقوبة، ومن غير المقبول توقيع عقوبة قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق، وهذا ما يتم تطبيقه في حالة المطربة شيرين عبد الوهاب".

وأضاف: “توقيع أي عقوبة قبل استيفاء التحقيق يُعتبر انتهاكًا لمبادئ العدالة ويمثل مخالفة دستورية واضحة”.

نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أعلنت اليوم، عن إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب الأزمة التي أثارتها "زلة لسانها" عند حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، في حفلها بالكويت.

النقيب، في بيانه، قال، :" قررت نقابة المهن الموسيقية استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافى تماماً مع كل القيم والمبادئ، ففاتحة كتاب الله عز وجل ليست هزواً ولا مجال للضحك وقت تلاوتها أو ذكرها، وحُرمة الموت لها جلالتها وقدسيتها ووجب احترامها علي الجميع أياً كان، وتمثيلنا لوطننا الحبيب بالخارج وداخل بلاد الأشقاء لابد وأن يعرف الجميع قيمته" .

المطربة شيرين عبد الوهاب، خلال جمهور حفلها الذي أقيم في الكويت، مساء الجمعة الماضية، وهي تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، قالت " تعالوا نعمل سيئة جارية ونقرأ الفاتحة "، قبل ان تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.