إيمان العاصي وزوجة السقا.. 17 صورة من العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر، احتفالًا ببدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء.

وجاء من أبرز الحضور إيمان العاصي وابنتها ريتاج، البلوجر كنزي دياب، السيناريست هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود، الفنان اسر ياسين والذي حضر رفقة عائلته، الفنان محمد ثروت ونجله، الفنان أمير المصري، الإعلامية مها الصغير وابنتها، الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، الفنانة الشابة دونا إمام، الفنان نور النبوي، مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، الفنان الشاب أحمد غزي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

كما شهد العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2"، حضور عدد من نجوم الكرة المصرية وهم عبد الستار صبري، تامر بجاتو، وحارس المرمى أمير عبد الحميد.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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