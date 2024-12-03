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إيمان العاصي وزوجة السقا.. 17 صورة من العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

10:17 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    اسر ياسين مع عائلته من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 17 صورة
    الفنانة إيمان العاصي
  • عرض 17 صورة
    المنتج طارق الجنانيني من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 17 صورة
    المنتج طارق الجنايني مع الفنان نور النبوي
  • عرض 17 صورة
    المؤلف هاني سرحان
  • عرض 17 صورة
    النجوم الشباب من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 17 صورة
    أمير المصري
  • عرض 17 صورة
    إيمان العاصي وابنتها ريتاج من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 17 صورة
    السيناريست هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود
  • عرض 17 صورة
    إيمان العاصي وابنتها ريتاج
  • عرض 17 صورة
    فريق عمل فيلم الحريفة 2 على الريد كاربت
  • عرض 17 صورة
    الإعلامية مها الصغير
  • عرض 17 صورة
    فريق عمل فيلم الحريفة 2 يحتفلون بالعرض الخاص
  • عرض 17 صورة
    فريق عمل فيلم الحريفة 2 في العرض الخاص
  • عرض 17 صورة
    فريق عمل فيلم الحريفة 2 يحتفلون بعرضه في السينمات
  • عرض 17 صورة
    فريق عمل وأبطال فيلم الحريفة 2
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر، احتفالًا ببدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء.

وجاء من أبرز الحضور إيمان العاصي وابنتها ريتاج، البلوجر كنزي دياب، السيناريست هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود، الفنان اسر ياسين والذي حضر رفقة عائلته، الفنان محمد ثروت ونجله، الفنان أمير المصري، الإعلامية مها الصغير وابنتها، الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، الفنانة الشابة دونا إمام، الفنان نور النبوي، مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، الفنان الشاب أحمد غزي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

كما شهد العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2"، حضور عدد من نجوم الكرة المصرية وهم عبد الستار صبري، تامر بجاتو، وحارس المرمى أمير عبد الحميد.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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إيمان العاصي وزوجة السقا العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 فيلم الحريفة 2 الريمونتادا فيلم الحريفة2 بطولة نور النبوي
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