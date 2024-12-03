ابنة السقا مع والدتها مها الصغير في ظهور نادر من عرض "الحريفة 2"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرصت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر، استعدادًا لبدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء.

ورافقت الإعلامية مها الصغير، ابنتها نادية في أحدث ظهور لهما معًا، وحرصا على حضور السجادة الحمراء للعرض الخاص، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

وشهد العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني إلى جانب نجوم الوسط الرياضي وهم الفنان خالد النبوي، اللاعب المعتزل عبد الستار صبري، حارس المرمى المعتزل أمير عبد الحميد وزوجته، تامر بجاتو، الفنان محمد ثروت، الفنان نور النبوي، الفنانة نور إيهاب، الفنانة نورين أبو سعدة، الإعلامية مها الصغير، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا بعرض الفيلم في السينمات.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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