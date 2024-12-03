بعد انفصالها.. نور إيهاب مع نور النبوي في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

ابنة السقا مع والدتها مها الصغير في ظهور نادر من عرض "الحريفة 2"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرصت الفنانة الشابة، نور إيهاب على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، استعدادًا لبدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء.

وظهرت نور إيهاب مع بطل الفيلم الفنان نور النبوي على السجادة الحمراء، والتقطت العديد من الصور التذكارية، بعد أيام من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انفصالها عن خطيبها نور بدر.

وكان من أبرز الحضور الفنان خالد النبوي الذي حرص على دعم نجله نور، لاعب منتخب مصر المعتزل، عبد الستار صبري، حارس المرمى المعتزل أمير عبد الحميد وزوجته، الفنانة الشابة نور إيهاب.

وفوجئ متابعو الفنانة نور إيهاب بحذف كل صورها مع خطيبها من حسابها "إنستجرام"، وسط قلق وحيرة جمهورها ومحبيها حول انفصالها.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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