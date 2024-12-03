بالصور.. خالد النبوي يدعم نجله نور في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان الكبير خالد النبوي، على دعم نجله نور النبوي في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، استعدادًا لبدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء.

وظهر خالد النبوي رفقة نجله نور على السجادة الحمراء، والتقط العديد من الصور التذكارية احتفالًا بعرض الفيلم في السينمات، وكان من أبرز الحضور لاعب منتخب مصر المعتزل، عبد الستار صبري، حارس المرمى المعتزل أمير عبد الحميد وزوجته، الفنانة الشابة نور إيهاب.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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